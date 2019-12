Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz der leichten Kursverluste erlebten die deutschen Standardwerte ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) gestern insgesamt doch einen recht ruhigen Wochenauftakt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Bei einer Schwankungsbreite von gerade einmal 70 Punkten habe das Aktienbarometer sogar innerhalb der High-Low-Spanne vom Freitag verharrt. Neben dem dadurch entstehenden "inside day" würden die letzten drei Tageshochs ins Auge stechen, die jeweils in einem engen Kursband zwischen13.171 und 13.188 Punkten ausgebildet worden seien. Zur Erinnerung: Knappdarüber verlaufe die 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.190 Punkten), sodass sich hier eine markante Widerstandszone etabliert habe. Ein Sprungüber diese Hürden sei notwendig, um die letzten Verlaufshochs bei13.301/338/374 Punkten wieder in den Blickpunkt zu rücken.Da der DAX in den letzten fünf Wochen immer wieder in diesem Dunstkreis auf Widerstand gestoßen sei, sollten Anleger die Bedeutung der angeführten Hochs nicht unterschätzen. Letztlich seien das die letzten verbliebenen Barrieren auf dem Weg zum bisherigen Rekordstand bei 13.597 Punkten. Unter saisonalen Gesichtspunkten sei das gestrige Luftholen nicht ungewöhnlich. Schließlich komme es in der zweiten Dezemberwoche oftmals zu einer kleinen Delle, ehe danach die klassische Weihnachtsrally starte. (10.12.2019/ac/a/m)