Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Aufzeigen der wichtigsten Rückzugslinien in der gestrigen Ausgabe unseres Newsletters kam beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) keine Sekunde zu früh, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich sei das Aktienbarometer sehr schwach in die neue Woche gestartet. Der schwierige Börsenmonat "Mai" mache seinem saisonal herausfordernden Ruf somit alle Ehre. Mit der Kombination aus dem Erholungstrend seit Ende Dezember 2018 (akt. bei 11.875 Punkten) und der 50-Tage-Linie (akt. bei 11.851 Punkten) hätten die deutschen Standardwerte zu Wochenbeginn einen wichtigen Auffangbereich ausgelotet. Unter der beschriebenen Haltezone würden sich die nächsten Rückzugslinien aus der Abwärtskurslücke vom 3. April (untere Gapkante bei 11.778 Punkten), einer weiteren Trendlinie (akt. bei 11.723 Punkten) sowie dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 11.663 Punkten) ergeben. Um den DAX nach dem jüngsten Korrekturimpuls zumindest zu stabilisieren, sei indes ein Spurt über das jüngste "swing high" vom vergangenen Freitag bei 12.141 Punkten notwendig. Als wichtiger Taktgeber sei wie immer ein Blick auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hilfreich, der aktuell ebenfalls eine Schlüsselbastion bei 2.800/2.776 Punkten auslote. (14.05.2019/ac/a/m)



