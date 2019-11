Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen hatten wir oft die geringen Handelsspannen und die logischerweise ebenfalls oft kleinen Kerzenkörper thematisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern sei die High-Low-Spanne beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit weniger als 45 Punkten besonders klein ausgefallen. Aufgrund des US-Feiertages gebe es für das beschriebene Verhaltensmuster aber eine äußerst plausible Erklärung. Immerhin mache "Thanksgiving" seinem saisonalen Rückenwind in diesem Jahr alle Ehre. Schließlich eile der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) von einem Rekordhoch zum nächsten und habe in der US-Erntedank-Woche bisher um knapp 1,2% zulegen können. Unabhängig vom gestrigen Feiertag in den USA falle beim Blick auf den DAX-Chart die Vielzahl der Tageskerzen mit kleinen Körpern seit Anfang November sofort ins Auge. Die geringen Intraday-Schwankungen seien ein Beleg für die Konsolidierungsphase der letzten Wochen. Dazu würden die letzten vier Wochenhochs passen, welche die deutschen Standardwerte allesamt zwischen 13.301 und 13.374 Punkten ausgebildet hätten. Mit anderen Worten: Der DAX brauche dringend neue Impulse. Ein Anstieg über die letzten Verlaufshochs bei 13.301/308/374 Punkten sollte diese genauso liefern, wie ein Abgleiten unter die Haltezone aus dem Aufwärtsgap vom 4. November und einem Fibonacci-Cluster (13.021/12.992 Punkte). (29.11.2019/ac/a/m)



