Und zwar in vielerlei Hinsicht. So stünden bei den deutschen "blue chips" an den letzten beiden Handelstagen nahezu deckungsgleiche Tageshochs (12.105 vs. 12.098 Punkte) zu Buche. Damit entstehe ein sog. "tweezer top". Da die gestrige Tageskerze gleichzeitig den Körper der Vorperiode umschließe, ergebe sich ein weiteres negatives Candlestickmuster in Form eines "bearish engulfing". Im Soll komme zudem das erneute Abgleiten unter die Marke von 12.000 Punkten hinzu, womit auch der Durchschnitt der letzten 50 Tage preisgegeben worden sei. Unter dem Strich drohe dem DAX damit eine Belastungsprobe des Tiefs der letzten Woche (11.879 Punkte). Knapp darunter gehe es dann ans Eingemachte. Schließlich bilde die 200-Tage-Linie (akt. bei 11.810 Punkten), der Nackenzone der kleinen inversen S-K-S-Formation, weiteren horizontalen Rückzugslinien sowie einer ehemaligen Trendlinie eine extrem bedeutsame Kumulationsunterstützung. Trotz der leichten Entspannung zu Handelsbeginn sollten Investoren diesen Katastrophenstopp immer im Hinterkopf haben. Um die beschriebenen negative Kerzenmuster zu negieren, sei dagegen ein Spurt über die jüngsten beiden Tageshochs bei rund 12.100 Punkten nötig. (09.10.2019/ac/a/m)





