Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach Wochenverlusten von 1,9 und 1,5 Prozent setzte es vom 13. bis zum 17. August weitere Hiebe für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese hätten für ein Minus von 1,7 Prozent und dem Ende des vom Jahrestief ausgehenden Aufwärtstrends gesorgt. Es gebe dennoch Grund für vorsichtigen Optimismus. Die Analysten würden sich zunächst die Freitags-Kerze anschauen, die einem sogenannten "Hammer" entspreche. Einem Kauf- und Umkehrsignal also, das oft am Ende einer Abwärtsbewegung in Erscheinung trete. Der einzige Makel daran: das Hammer-Tief habe nicht unter dem vorherigen Zwischentief (vom Mittwoch) gelegen. Dieses bisherige August-Tief von 12.120 Punkten wiederum könnte mit jenem vom Juni (12.104 Zähler) ein Doppel-Tief ergeben und damit als mögliche Umkehrformation fungieren. Zweimal das hoffnungsvolle Wörtchen "Umkehr"! Sei es also wie 2017, als ein bedeutendes Tief im August (dem 30.) stattgefunden habe? Der wiederholt angesprochene, seit 2009 laufende Basis-Aufwärtstrend, werde die genannte Unterstützung im September erreichen. Bei den Widerständen nach oben habe sich kaum etwas verändert. Zu nennen seien der Bereich 12.300/12.340 Punkte (Intraday-Zone, gebrochener Aufwärtstrend) und der Anfang August begonnene, um 12.510 Punkte verlaufende Abwärtstrend. (20.08.2018/ac/a/m)



