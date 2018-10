Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zwar erreichte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Mittwoch mit 11.847 Punkten den höchsten Stand seit genau einer Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der anschließende Rückfall, zeitweise unter die horizontale 11.700er-Zone und auf Schlusskursbasis unter das alte Jahrestief von 11.726 Punkten müsse dann aber doch als tendenziell bärisch eingestuft werden. Noch dazu sei einmal mehr der große Nutzen der Fibonacci-Analyse untermauert worden. Die kurzfristige, seit Ende September laufende Abwärtswelle sei eindeutig intakt. Es habe für den deutschen Blue-Chip-Index gerade einmal für eine Erholung an das 38,2-Prozent-Retracement der von 12.457 bis 11.459 Zähler reichenden Abwärtsbewegung gereicht. Werde das gestrige Tageshoch überwunden, lägen die weiteren Kursziele von dieser Warte aus um 11.958 sowie 12.076 Punkte. Natürlich existiere mittlerweile auch eine seit Montagvormittag laufende Aufwärtswelle, welche unter Fibonacci-Aspekten untersucht werden könne. Intakt sei diese, sofern sich der Index über der 61,8-Prozent-Marke bei 11.607 Punkten halte. Damit korrespondiere diese Unterstützung punktgenau mit dem gestrigen Tagestief, was deren große Bedeutung unterstreiche. Darunter wären wieder die Bären am Ruder! (18.10.2018/ac/a/m)