Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Gleitende Durchschnitte im Fokus", titelten wir in unserer gestrigen Überschrift - und diese hat in Bezug auf den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nichts an Aktualität eingebüßt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich sei das Aktienbarometer gestern exakt bis zur Kombination aus der 50- und der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.630/15.618 Punkten) vorgestoßen. Damit hätten die deutschen Standardwerte zumindest den steilen Korrekturtrend seit Anfang Januar (akt. bei 15.426 Punkten) zu den Akten legen können. Da die o. g. Glättungslinien weiterhin sehr eng beieinanderlägen und zudem das 50%-Fibonacci-Retracement des jüngsten Korrekturimpulses (15.619 Punkte) in das enge Kursband falle, entstehe auf diesem Niveau eine wichtige charttechnische Schaltstelle. Mit anderen Worten: Ein Befreiungsschlag würde die charttechnischen Perspektiven des DAX deutlich aufhellen, zumal der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal generiere. Doch zum Wochenabschluss müssten die deutschen Standardwerte vermutlich zunächst kleinere Brötchen backen. Auf der Unterseite markiere der angeführte, ehemalige Abwärtstrend eine erste Unterstützung. Für noch wichtiger würden die Analysten jedoch das jüngste Aufwärtsgap (15.338 zu 15.351 Punkte) halten. (11.02.2022/ac/a/m)

