Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die sprunghaften Handlungen der letzten Tage begleiteten den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch gestern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwar habe das Aktienbarometer gestern mit 13.163 Punkten ein neues Verlaufstief hinnehmen müssen. Von dieser Basis aus sei es allerdings zu einer dynamischen Erholung um mehr als 150 Punkte gekommen. In der Konsequenz entstehe ein "Hammer"-Umkehrmuster. Trotz dieses "reversals" ergebe sich aktuell lediglich eine Pattsituation, denn dem konstruktiven Tagesverlauf stünden die negativen Implikationen vom Wochenauftakt entgegen. Sprich die erneute Abwärtskurslücke vom Montag (13.511 zu 13.399 Punkte) sowie der Bruch des steilen Aufwärtstrend seit August 2019 (akt. bei 13.366 Punkten) würden für charttechnische Belastungsfaktoren sorgen. In der Summe dürfte das Kräftesammeln seit dem neuen Rekordhoch bei 13.640 Punkten noch nicht ausgestanden sein. Unterhalb des gestrigen Verlaufstiefs würden die jüngsten Tiefs bei rund 12.900 Punkten den nächsten Rückzugsbereich definieren. Zugunsten der Bullen würde sich die beschriebene Pattsituation indes erst auflösen, wenn der o. g. Kreuzwiderstand aus dem alten Aufwärtstrend und dem angeführten Gap zurückerobert werde. (29.01.2020/ac/a/m)



