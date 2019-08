Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An jedem der letzten vier Handelstage schwankte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um die flach verlaufende 200-Tages-Linie (akt. bei 11.660 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit würden sich die deutschen Standardwerte unverändert auf "dünnem Eis" bewegen. Zugunsten der Bullen schlage das Pendel aus, wenn es dem Aktienbarometer gelinge, sich nachhaltig von der langfristigen Glättung nach oben abzusetzen und die letzten Verlaufshochs bei 11.853/11.866 Punkten zu überspringen. Lohn der Mühen wäre ein wichtiger charttechnischer Befreiungsschlag, denn dann wäre eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation - definiert durch die Tiefs bei 11.560/11.266/11.552 Punkten - abgeschlossen. Aus der Höhe dieses Umkehrmusters ergebe sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von knapp 600 Punkten. Auf der Unterseite stelle dagegen die Kombination aus den Tiefs bei 11.560/552 Punkten sowie einem Fibonacci-Level (11.547 Punkte) die Schlüsselhaltezone dar. Falle das Aktienbarometer unter diesen Auffangbereich, dann wäre der DAX zurück im Korrekturmodus und das jüngste Verlaufstief bei 11.266 Punkten rücke wieder in den Fokus. (29.08.2019/ac/a/m)

