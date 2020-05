Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs (11.059 Punkte) zeigte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nur wenig verändert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach dem fulminanten Wochenauftakt würden sich die deutschen Standardwerte somit eine wohlverdiente Verschnaufpause im Bereich der 50%-Korrektur des gesamten Baisseimpulses von Februar/März (11.025 Punkte) gönnen. Dieses Verhaltensmuster dürfte sich heute zunächst fortsetzen. Insgesamt würden die Analysten das Durchatmen auf hohem Niveau allerdings als Achtungserfolg werten, denn damit behalte der Katalysator in Form der jüngsten Korrekturflagge seine Gültigkeit. Dieses Konsolidierungsmuster lasse perspektivisch auf neue Verlaufshochs oberhalb der Marke von 11.236 Punkten schließen. Das Hoch von Ende April markiere dabei den Auftakt zu einem wichtigen Barrierenbündel, welches sich über das Tief vom August 2019 (11.266 Punkte) bis zur verbliebenen Abwärtskurslücke vom 9. März (obere Gapkante bei 11.447 Punkten) erstrecke. Um den Ausbruch nicht leichtfertig zu verspielen, sollte der DAX in Zukunft nicht mehr in den ehemaligen Korrekturtrend (akt. bei 10.702 Punkten) - und somit in die beschriebene Flagge - zurückfallen. (20.05.2020/ac/a/m)

