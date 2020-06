Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei etwas ruhiger Gangart konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern weiter zulegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit habe das vorgestern gerissene Aufwärtsgap (11.968 zu 12.133 Punkten) nicht nur Bestand, sondern die deutschen Standardwerte würden gleichzeitig die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.147 Punkten) verfestigen. Beides zusammen bilde fortan einen ersten massiven Rückzugsbereich. Darunter würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 11.700/11.600 Punkten bzw. das 61,8%-Retracement des Februar/März-Rückschlags (11.679 Punkte) den nächsten Haltebereich definieren. Mittlerweile werde dieser sogar durch den Erholungstrend seit dem 19. März (akt. bei 11.624 Punkten) verstärkt. Solange letzter Gültigkeit besitze, würden die Bullen das Zepter in ihrer Hand halten - trotz vermutlich leichterer Eröffnung heute. Im Stundenchart würden die vielen Hochs bei gut 12.400 Punkten ins Auge fallen. Mit anderen Worten: Hier stoße das Aktienbarometer auf Widerstand. Auf Tagesbasis schlage sich das beschriebene Verhaltensmuster in zwei fast deckungsgleichen Tageshochs nieder (12.432/12.434 Punkte). Ein Spurt über diese Hürden sollte weitere Kräfte freisetzen, um perspektivisch den alten Aufwärtstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 12.717 Punkten) anzusteuern. (18.06.2020/ac/a/m)

