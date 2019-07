Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verdaute gestern den Freudensprung vom Wochenbeginn, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Positiv zu werten sei dabei, dass das Aktienbarometer die Marke von 12.500 Punkten habe verteidigen können und damit gleichzeitig auch die zu Wochenbeginn gerissene Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 12.408 Punkten) weiterhin Bestand habe. Per Saldo bleibe es also bei der Steilvorlage, welche durch das neue Jahreshoch sowie durch das Investmentkaufsignal auf Point & Figure-Basis entstanden sei. Auf der Oberseite würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 12.800 Punkten das nächste Anlaufziel definieren.



Der oben angeführten Kurslücke komme allerdings auch unter Risikogesichtspunkten eine Schlüsselrolle zu. Solange das Gap nicht geschlossen werde, würden die Bullen derzeit am längeren Hebel sitzen. Im Umkehrschluss könnten tradingaffine Anleger die Kombination aus den alten Jahreshochs bei 12.438/36 Punkten sowie der unteren Gapkante (12.408 Punkte) als Stop-Loss heranziehen. Schließlich würde ein Rebreak das aktuelle Ausbruchsszenario negieren. Aufgrund des morgigen US-Feiertags finde heute jenseits des Atlantiks nur ein verkürzter Handel statt. Entsprechend dünner dürften die Umsätze ausfallen. (03.07.2019/ac/a/m)

