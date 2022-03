Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Doch was gefolgt sei, habe vermutlich die kühnsten Erwartungen der meisten Marktteilnehmer übertroffen. Schließlich sei ein Kursplus im Vergleich zum Vortagesschluss von 7,9% alles andere als alltäglich. Genau genommen handele es sich um den 5. größten Tagesgewinn der Historie - erstmals hätten die deutschen Standardwerte dabei in absoluten Zahlen mehr 1.000 Punkte an einem Handelstag zulegen können. Die hohe Schwankungsintensität der letzten Tage und Wochen sei Anlegern somit erhalten geblieben - nur dieses Mal eben bei steigenden Notierungen. Charttechnisch hätten dabei vor allem die Rückeroberung des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 12.745 Punkten) und die gestrige Aufwärtskurslücke bei 13.107/13.200 Punkten als Katalysatoren gedient. Gerade das zuletzt angeführte Gap harmoniere bestens mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.110 Punkten) und diene deshalb fortan als markante Unterstützungszone. Nachdem auch das Vor-Corona-Hoch (13.795 Punkte) bzw. das Tief vom 24. Februar (13.807 Punkte) passiert worden sei, rücke nun wieder die Parallele zum Abwärtstrend seit Anfang Januar (akt. bei 14.168 Punkten) auf die Agenda. (10.03.2022/ac/a/m)

