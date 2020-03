Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wie so oft in den letzten Wochen dürfte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem weiteren Abwärtsgap in den Handel starten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Aktienbarometer drohe dabei das bisherige Verlaufstief bei 9.065 Punkten zu pulverisieren und - erstmals seit Anfang 2016 - unter die Marke von 9.000 Punkten zu fallen. Sollte es tatsächlich dazu kommen, definiere das Tief vom Februar 2016 bei 8.699 Punkten die nächste Haltemarke. Dieses Level harmoniere bestens mit dem 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses seit 2009 (8.689 Punkte). Unterhalb dieser Rückzugszone markiere das Tief vom Oktober 2014 bei 8.355 Punkten den Auftakt zu der massiven Haltezone aus den alten Ausbruchsmarken bei gut 8.000 Punkten. Auch in dieses Kursband falle zur zusätzlichen Bestätigung ein weiteres Fibonacci-Level (8.336 Punkte). Die wenigsten Marktteilnehmer hätten sich ein Wiedersehen mit diesen Niveaus binnen so kurzer Zeit vorstellen können. Für den DAX gehe es unverändert vor allem darum ein neues Marktgleichgewicht zu finden. Ein Tag ohne Abwärtsgap, ohne rote Kerze, die Ausbildung eines Innenstabs oder ein "intraday-reversal" würden dabei helfen. (16.03.2020/ac/a/m)

