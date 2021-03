Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Stuck-in-the-Middle-Syndrom kennt vermutlich jeder, der schon einmal ein längeres Projekt zu stemmen hatte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im DAX seien aus einem im ersten Monat investierten Euro über die letzten gut 30 Jahre 7,57 Euro geworden. Zum Vergleich: Anleger, die konsequent nur im zweiten Monat eines Quartals engagiert gewesen seien, würden heute lediglich über 1,38 verfügen Euro. Bei einem Investment im dritten Monat seien seit 1988 sogar nur 0,88 Euro herausgesprungen. Trotz des Bullenmarktes der letzten 30 Jahre müsse hier also ein Verlust verkraftet werden. Noch beeindruckender würden die Kennziffern für den US-Markt ausfallen: Von 1928 bis 2021 seien im S&P500 aus einem nur im ersten Monat investierten Euro 32,35 Euro geworden. In der Quartalsmitte hätten sich Anleger dagegen nach 93 Jahren mit 1,63 Euro zufriedengeben müssen. Jene, die sich nur den dritten Monat herausgepickt hätten, hätten immerhin 2,52 Euro zurück erhalten. Um voreiligen Schlüssen vorzubeugen, müssten die Analysten auf eine weitere Anomalie hinweisen: Im letzten Quartal des Jahres werde der bisher beschriebene Effekt durch den Einflussfaktor "Jahresendrally" dominiert. Als "Schnittmenge" hätten die Analysten deshalb eine saisonale Strategie definiert, welche in den ersten drei Quartalen jeweils nur im ersten Monat investiere, im letzten Quartal jedoch - um vollumfänglich an der Jahresendrally zu partizipieren - von Oktober bis Dezember.Im DAX seien so seit 1988 aus einem investierten Euro 29,85 Euro geworden, eine Buy-and-Hold-Strategie hätte indes nur 14,35 Euro abgeworfen. Beim S&P 500 mit der längeren Datenhistorie seit 1928 halte der saisonale "Handelsansatz" mit dem Ertrag des Buy-and-hold-Engagements zumindest Schritt (183,46 Euro vs. 211,40 Euro). In beiden Fällen gehe die Performance der saisonalen Strategie der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zudem mit einer geringeren Volatilität einher, da Anleger deutlich kürzer investiert gewesen seien. Fazit: Investoren könnten sich das Stuck-in-the-Middle-Syndrom an der Börse zunutze machen. Der erste Monat eines jeden Quartals erziele eine systematische Outperformance gegenüber den restlichen beiden Monaten. Da mit dem April der erste Monat des zweiten Quartals unmittelbar vor der Tür stehe, würden die Analysten heute ganz bewusst an die vorgestellte Strategie erinnern. Doch ihr Handelsansatz "der Charme des 1. Monats im Quartal" besitze noch eine weitere Dimension, Investoren würden 2021 möglicherweise "doppelt" profitieren. Schließlich würden sowohl der US-Präsidentschafts- als auch der Dekadenzyklus zu Beginn des 2. Quartals ebenfalls für saisonalen Rückenwind sorgen. Der April könnte deshalb - dies- und jenseits des Atlantiks - nochmals positiv überraschen. (31.03.2021/ac/a/m)