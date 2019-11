Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Solange der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Kreuzunterstützung aus dem alten Erholungstrend seit Ende 2018 (akt. bei 13.243 Punkten) und den Hochpunkten von Mai bzw. Juni 2018 bei 13.204/170 Punkten verteidigt, bestehen gute Chancen für einen unmittelbaren Vorstoß in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 13.597 Punkten!", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da die deutschen Standardwerte die Bastion bei 13.200 Punkten gestern als Sprungbrett hätten nutzen können, scheine sich ihr Mantra der letzten Handelstage zu bewahrheiten. Für zusätzlichen Nachdruck sorge in diesem Zusammenhang, dass das Aktienbarometer gestern kurz vor Handelsschluss ein neues Jahreshoch (13.308 Punkte) habe verbuchen können. Trotz neuer Rekordstände in den USA - beispielsweise beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (3.103 Punkte) und beim NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) (8.515 Punkte) - dürfte der DAX zu Handelsbeginn zunächst einmal durchatmen. Logischerweise diene dabei die o. g. Kreuzunterstützung als erster wichtiger Halt auf der Unterseite. Unter strategischen Gesichtspunkten definiere die Aufwärtskurslücke vom 4. November (untere Gapkante bei 12.992 Punkten) für die deutschen "blue chips" vermutlich eine noch bedeutendere Rückzugszone. (13.11.2019/ac/a/m)



