Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die in der letzten Woche nach oben aufgelöste Flaggenkonsolidierung treibt den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aktuell weiter an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Erstmalig seit Anfang März würden die deutschen Standardwerte dabei oberhalb der Marke von 11.500 Punkten notieren. Damit sei die Kurslücke vom 9. März (obere Gapkante bei 11.447 Punkten) tatsächlich geschlossen worden. Dank des erneuten Verlaufshochs sei der Aufwärtsimpuls absolut intakt. Doch die nächsten horizontalen Hürden zwischen 11.600 und 11.700 Punkten würden bereits auf das Aktienbarometer warten. Im Zusammenspiel mit dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der gesamten Februar/März-Korrektur (11.679 Punkte) entstehe hier die nächste markante Widerstandszone. Vor dem Hintergrund des sich verfestigenden MACD-Kaufsignals auf Wochenbasis gerate selbst die 200-Tage-Linie (akt. bei 12.106 Punkten) wieder in Reichweite. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So diene das gestrige Aufwärtsgap bei 11.430/11.391 Punkten zukünftig als erste Unterstützung. Der nächste DAX-Rückzugsbereich werde danach durch die alten Verlaufshochs bei 11.246/36 Punkten abgesteckt. (27.05.2020/ac/a/m)

