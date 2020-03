Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit einem Kursminus von mehr als 12% binnen Wochenfrist würden die vergangenen fünf Handelstage ihresgleichen suchen. Schließlich seien zweistellige Kursabschläge binnen einer Woche selten. In der gesamten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Historie seit 1988 hätten Investoren nur sechs Mal solche Kursverluste verdauen müssen. Der absolute "worst case" sei dabei der die Woche vom 10. Oktober 2008 als die deutschen Standardwerte um mehr als 21% in die Knie gegangen seien. Die gute Nachricht an dieser Stelle sei, dass es bis auf eine Ausnahme (August 2011) nach einer solchen Vollbremsung innerhalb von zwei Wochen jeweils zu einer deutlichen Erholung gekommen sei. Darüber hinaus habe der VDAX-new das Niveau vom August 2015 erreicht, so dass Anleger inzwischen von einem sog. "Vola-Spike" ausgehen könnten. Ähnlich sei die Umsatzentwicklung zu interpretieren: Aufgrund des höchsten Volumens seit September 2018 scheine eine "selling climax" vorzuliegen. Dennoch würden sich die deutschen "blue chips" weiter in einer "fallenden Messer"-Konstellation befinden. Ein Verteidigen der horizontalen Unterstützung bei 11.800 Punkten sei deshalb essentiell, während ein Schließen der jüngsten Kurslücke (obere Gapkante bei 12.212 Punkten) für ein erstes Stabilisierungsindiz sorgen würde. (02.03.2020/ac/a/m)



