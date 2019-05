Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Start in die neue Woche missglückte am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Über zu geringe Tagesschwankungen könnten sich die Marktteilnehmer dabei nicht beschweren. Eine DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-High-Low-Spanne von rund 250 Punkten habe die deutschen Standardwerte wieder in den Bereich der 12.000er-Marke gedrückt. Knapp darunter verlaufe aktuell der Erholungstrend seit Ende Dezember vergangenen Jahres (akt. bei 11.983 Punkten). Ein Bruch dieser Trendlinie würde das Risiko der Ausprägung einer nicht ganz idealtypischen Schulter-Kopf-Schulter-Formation deutlich anschwellen lassen. Abgeschlossen wäre diese obere Umkehr bei einem Abgleiten unter das bisherige Maitief (11.844 Punkte). Rein rechnerisch lasse sich das Abschlagspotenzial im Fall einer negativen Weichenstellung auf knapp 600 Punkte taxieren. D. h. Anleger müssten dann von einer nachhaltigen Eintrübung der charttechnischen Rahmenbedingungen ausgehen. Die 200-Tage-Linie (akt. bei 11.647 Punkten) dürfte in diesem Umfeld nur schwer zu verteidigen sein. Auf der Oberseite sei indes ein Schließen des unverändert offenen Abwärtsgaps von Anfang Mai bei 12.319/344 Punkten nötig, um die Bullen wieder in die bessere Ausgangslage zu versetzen. (21.05.2019/ac/a/m)

