Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Bekanntgabe der Aufsteiger in die 1. Deutsche Börsenliga blieb ohne nennenswerte Überraschungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der September gelte als das schwarze Schaf der Börsenmonate. Seit 1987 hätten beim DAX nur 14 von 33 September-Monaten mit einem positiven Vorzeichen geendet. Wie passend, dass ausgerechnet in diesem Monat die Bundestagswahl stattfinde. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden einen Blick auf die Performance des DAX rund um den Wahlsonntag werfen. Dazu würden sie die 20 Handelstage vor und nach der Wahl betrachten. Schnell werde ersichtlich, dass das Aktienbarometer bis zum Wahltermin im Schnitt rund 2% an Wert verliere. Nach dem Urnengang scheine sich der eingelegte Rückwärtsgang sogar noch zu beschleunigen. Den Boden erreiche der DAX im historischen Mittel knapp eine Woche nach der Bundestagswahl, ehe eine Erholungsrally beginne. Die Ergebnisse würden sich mit den saisonalen Analysen zu den US-Aktienmärkten decken. Sowohl der Dekaden- als auch der Präsidentschaftszyklus würden im September zur Vorsicht mahnen. Insbesondere das "1er-Jahr" deute auf höhere Rückschlaggefahren hin. So habe der Dow Jones im (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) September eines "1er-Jahres" nur in zwei von 12 Fällen zulegen können, eine magere Trefferquote von 16,67%. Das Bundestagswahl-Muster sorge also lediglich für eine zusätzliche Warnung. (06.09.2021/ac/a/m)