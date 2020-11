Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern kam es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zunächst zu einer Belastungsprobe der Haltezone aus der Aufwärtskurslücke des Vortages (untere Gapkante bei 11.838 Punkten) und dem Wochen-Pivot-Punkt (11.804 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses Sprungbrett habe das Aktienbarometer in der Folge genutzt und die Kursgewinne über den Handelstag hinweg sukzessive ausgebaut. Auch die "doppelten Durchschnitte" - also die Kombination aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.075 Punkten) und dem Pendant der letzten 200 Wochen (akt. bei 12.243 Punkten) - hätten die deutschen "blue chips" dabei überspringen können. Dank dieser Entwicklung sei gleichzeitig die Negierung der zuletzt vervollständigten Topbildung gelungen. Per Saldo sei der gestrige Handelstag somit eine Steilvorlage in Sachen doch noch einsetzender Jahresendrally. Kurzfristig definiere das Abwärtsgap vom 26. Oktober bei 12.405/12.515 Punkten das nächste Anlaufziel. Unter Risikogesichtspunkten würden die o. g. "doppelten Durchschnitte" ebenfalls eine wichtige Orientierungshilfe bieten. Um den beschriebenen Befreiungsschlag nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es die 200-Tage-Linie in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. (05.11.2020/ac/a/m)

