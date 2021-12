Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der freundliche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Wochenstart wurde gestern zunächst abverkauft, sodass das Aktienbarometer nochmals ein Abtauchen bis zur Marke von 15.151 Punkten hinnehmen musste, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die anschließende Erholung lasse dann aber auf Tagesbasis ein konstruktives Kerzenmuster in Form eines "Hammers" entstehen lassen. Die "bullishe" Auflösung dieser konstruktiven Candlestickformation falle mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.423 Punkten) sowie dem Hoch vom vergangenen Freitag zusammen. Doch ein solcher Befreiungsschlag besitze noch eine weitere Dimension: Die gestrige Handelsspanne sei innerhalb des Pendants des Vortages verblieben, sodass im Erfolgsfall auch der daraus resultierende Innenstab nach Norden aufgelöst wäre. In der Konsequenz entstehe also ein lehrbuchmäßiger Katalysator, dessen Bedeutung sich aus den unterschiedlichsten technischen Kriterien speise. Gelinge die Rückeroberung des langfristigen Durchschnitts, dürfte der DAX deshalb in die große Kurslücke vom 26. November bei 15.540/15.865 Punkten hineinlaufen, in die auch eine weitere Glättungslinie (akt. bei 15.762 Punkten) - nämlich die der letzten 38 Tage falle. (07.12.2021/ac/a/m)

