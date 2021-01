Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die neuen Allzeithochs vom 29. Dezember sowie vom Jahresauftakt am 4. Januar (13.903/13.907 Punkte) haben dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bisher kein Glück gebracht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern habe das Aktienbarometer zudem die "Weihnachtskurslücke" (untere Gapkante bei 13.602 Punkten) geschlossen. In diesem Kontext möchten die Analysten Anlegern zudem den ehemaligen Aufwärtstrend seit Ende 2018 (akt. bei 13.787 Punkten) ins Gedächtnis rufen. Im vergangenen Jahr sei die beschriebene Trendlinie im Juni sowie praktisch über das gesamte 3. Quartal hinweg einem weiteren Kursanstieg der deutschen Standardwerte im Weg gestanden. Auf der Oberseite bilde der o. g. ehemalige Haussetrend also zusammen mit dem alten Allzeithoch vom Februar 2020 (13.795 Punkte) einen wichtigen Kreuzwiderstand. Ein Schlusskurs oberhalb dieser Widerstandszone wäre wichtig, denn sowohl Ende Dezember als auch zu Jahresbeginn sei dem DAX dieser Befreiungsschlag verwehrt geblieben. Wichtige Unterstützungen bestünden bei 13.460 Punkten (Hoch von September) bzw. in Form der horizontalen Rückzugslinien bei rund 13.300 Punkten. Erst ein Rebreak dieses Levels würde den deutschen Standardwerten einen echten Nackenschlag versetzen. (06.01.2021/ac/a/m)

