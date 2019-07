Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Obwohl es gestern lange Zeit nach einem erfolgreichen Wochenauftakt beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aussah, steht im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag (12.420 Punkte) letztlich doch ein marginales Kursminus zu Buche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Abseits dieser kurzfristigen Betrachtung sei den deutschen Standardwerten in den letzten Wochen das Aufwärtsmomentum abhandengekommen. So würden die jüngsten beiden Verlaufshochs bei rund 12.600 Punkten signalisieren, dass auf diesem Niveau die Abgabebereitschaft zunehme. Mit anderen Worten: Erst jenseits dieser Hürden seien die Bullen zurück in der Erfolgsspur. Auf der Unterseite sollten Anleger indes die Rückzugszone bei rund 12.200 Punkten im Auge behalten. Die 50-Tage-Linie (akt. bei 12.240 Punkten) definiere dabei den Auftakt zu einer charttechnischen Schlüsselzone, welche sich über die letzten beiden Tiefs bei 12.189/12.173 Punkten bis zum Aufwärtstrend seit Ende vergangenen Jahres (akt. bei 12.166 Punkten) erstrecke. Ein Abgleiten unter diese Bastion hätte den Abschluss einer kleinen Toppbildung mit einem kalkulatorischen Abschlagspotenzial von rund 400 Punkten zur Konsequenz. (30.07.2019/ac/a/m)

