Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen hatten wir auf den taktgebenden Charakter der Schiebezone zwischen 10.250 und 10.800 Punkten hingewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern sei dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit dem Sprung über die jüngsten Verlaufshochs bei 10.757/10.820 Punkten die Auflösung der besagten Tradingrange nach oben gelungen. Seine Wirkung auf die deutschen Standardwerte habe dieser Ausbruch nicht verfehlt! Erstmals seit Anfang März notiere der DAX wieder oberhalb der Marke von 11.000 Punkten und stoße damit in die nächste wichtige Widerstandszone vor. Gemeint sei die Kombination aus dem 50%-Retracement des gesamten Baisseimpulses seit Februar (11.025 Punkte), dem Tief vom August vergangenen Jahres (11.266 Punkte) sowie der verbliebenen Abwärtskurslücke von Anfang März (obere Gapkante bei 11.447 Punkten). In diesem Bereich wäre auch das Kursziel der eingangs beschriebenen Schiebezone abgearbeitet. Rückenwind erhalte das Aktienbarometer durch die amerikanischen Standardindices (S&P 500, Dow Jones, NASDAQ Composite) bzw. durch den Halbleiterindex SOX, die gestern durch die Bank neue Verlaufshochs hätten verbuchen können. Tradingaffine Anleger könnten die o. g. Ausbruchsmarken in Zukunft als Absicherung für bestehende DAX-Long-Positionen heranziehen. (30.04.2020/ac/a/m)

