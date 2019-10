Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem klassischen "Inside Day" vom Montag setzte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Dienstag seine Aufwärtsbewegung fort und schaffte bereits am Vormittag einen weiteren bedeutenden Ausbruch: der moderate, im Mai 2018 begonnene Abwärtstrend wurde beendet, der den Index diesen Sommer über wiederholt im Zaum gehalten hatte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Am späten Nachmittag habe das positive Momentum sogar noch ausgereicht, um bereits im ersten Anlauf den Widerstand am 52-Wochen-Hoch 12.656 Zähler zu überwinden. Überkauft sei das deutsche Blue-Chip-Barometer nach einem adäquaten Indikator, dem Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator auf Tagesbasis, bisher noch in keiner Weise. Damit könnten nun sogar noch höhere Ziele ins Visier genommen werden, etwa das 15-Monats-Hoch 12.886 Zähler vom Juni 2018. Dagegen diene das Gap 12.202/12.240 Zähler im Falle einer wieder etwas stärkeren Gegenbewegung weiterhin als gute Unterstützung, welche demnächst auch vom mittelfristig bedeutenden, steigenden 38-Tage-Durchschnitt verstärkt werden werde. Zunächst aber könnten natürlich bereits das jüngste Ausbruchsniveau im 12.500er-Bereich und darunter das Montagstief 12.387 Punkte stabilisierend wirken. (16.10.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >