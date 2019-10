Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei 12.497 Punkten verließ die Marktteilnehmer beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)gestern der Mut, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Anschließend sei es zu einem dynamischen "reversal" gekommen. Der Auftakt ins letzte Quartal, welcher unter saisonalen Aspekten oftmals holprig ausalle, habe seinem Ruf somit alle Ehre gemacht. Aus charttechnischer Sicht sei damit die Bedeutung der Hürden in Form der jüngsten beiden Verlaufshochs bei 12.494/91 Punkten bestätigt worden. Mehr noch: Auf Tagesbasis stehe ein "bearish engulfing" zu Buche. Dieses negative Candlestickmuster habe sogar ein Schließen der am vergangenen Freitag gerissenen Aufwärtskurslücke gebracht. Damit wackele auch die wichtige Haltezone bei rund 12.300 Punkten, welche zusätzlich durch die 200-Stunden-Linie (akt. bei 12.279 Punkten) untermauert werde. Müsse das Aktienbarometer die angeführte Kreuzunterstützung endgültig preisgeben, müssten Anleger von einer Belastungsprobe des Vorwochentiefs bei 12.142 Punkten ausgehen. Unterhalb dieses Levels müsste die jüngste Kursentwicklung zudem als kleines Dreifachtopp interpretiert werden. Auf der Oberseite bringe indes nur eine Rückeroberung der o. g. Signalmarke bei 12.300 Punkten eineleichte Entspannung, aber erst ein Spurt über 12.500 Punkte würde fürein neues Einstiegssignal sorgen. (02.10.2019/ac/a/m)

