Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schwankte gestern um die runde Kursmarke von 16.000 Punkten, wobei dem Aktienbarometer letztlich der zweite Schlusskurs in Folge oberhalb dieses Levels gelang, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei hätten die deutschen Standardwerte die Leitplanken des Vortages gesprengt, sodass ein klassischer Außenstab entstehe. Aufgrund der schwächeren Vorgaben müssten Anleger heute ein erneutes Schwanken um die eingangs angeführte psychologische Marke einkalkulieren. Übergeordnet bleibe neben der Bestätigung der Haltezone aus der Nackenlinie des kleinen Doppelbodens vom Dezember (15.834 Punkte) und der 61,8%-Korrektur der Novemberdelle (15.803 Punkte) die Schiebezone der letzten Monate das zweite bemerkenswerte technische Phänomen. Die Begrenzungen dieser breiteren Tradingrange würden durch die Lows von November/Dezember bei gut 15.000 Punkten sowie durch die jüngsten beiden Verlaufshochs bei 16.285/16.290 Punkten definiert. Die o. g. erste Bastion bei 15.800 Punkten werde noch zusätzlich durch die 200-Stunden-Linie (akt. bei 15.795 Punkten) untermauert. Innerhalb der genannten Grenzen befinde sich den DAX aktuell in "charttechnischem Niemandsland". (14.01.2022/ac/a/m)

