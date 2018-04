Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aus dem gestern beschriebenen abgekühlten Sentiment haben die Bullen adhoc Kapital schlagen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter dem Strich habe sich beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Haltezone bei rund 11.800 Punkten damit als Sprungbrett erwiesen. Der gestrige Handelstag habe darüber hinaus weitere wichtige Weichenstellungen gebracht. So habe das zu Handelsbeginn gerissene Aufwärtsgap (12.011 zu 12.136 Punkten) auch auf Schlusskursbasis Bestand. Gleichzeitig sei das Aktienbarometer über das Hoch der Vorwoche (12.151 Punkte) gesprungen bzw. habe die Rückkehr in den Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 12.141 Punkten) vollzogen. Unter dem Strich würden sich deshalb die Anzeichen dafür mehren, dass die deutschen "blue chips" die Kurve bekommen hätten.



Rückenwind komme dabei von Seiten des RSI und des MACD. Nach der Ausprägung positiver Divergenzen quittiere der Trendfolger die jüngsten Kursavancen mittlerweile mit einem neuen Einstiegssignal. Die Hochs von Mitte März (12.460 Punkte) und Ende Februar (12.601 Punkte) würden dabei die ersten Erholungsziele definieren. Danach stelle die 200-Tage-Linie (akt. bei 12.671 Punkten) die nächste massive Barriere dar. An der günstigen Ausgangslage ändere (zunächst) auch die schwächer zu erwartende Eröffnung nichts. (06.04.2018/ac/a/m)