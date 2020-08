Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern mit Anschlussgewinnen in den neuen Handelstag, konnte das Tageshoch bei 13.222 Punkten aber nicht bis ins Ziel bringen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Stattdessen ergebe sich im Vergleich zum Vortagesschlusskurs sogar ein marginales Minus. Wenngleich die deutschen Standardwerte damit weiterhin im Dunstkreis des ehemaligen Aufwärtstrends seit Dezember 2018 (akt. bei 13.082 Punkten) festhängen würden, seien die Ausbruchschancen nach wie vor gegeben. Dazu würden das Lösen von der 50-Tage-Linie (akt. bei 12.680 Punkten), das jüngste Aufwärtsgap (12.911/12.925 Punkte), die Auflösung einer kleinen Flaggenkonsolidierung sowie der Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends (akt. bei 12.970 Punkten) beitragen. Gelinge ein nachhaltiger Befreiungsschlag, dann dürfte ein neues Verlaufshoch oberhalb der Marke von 13.314 Punkten nicht lange auf sich warten lassen. Auf der Unterseite würde indes ein Schließen der o. g. Kurslücke die "false break"-Gefahr deutlich anschwellen lassen. Deshalb gelte es in Zukunft, die untere Gapkante der oben genannten Kurslücke unbedingt zu verteidigen. (26.08.2020/ac/a/m)

