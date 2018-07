Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern mit einem Aufwärtsgap (12.351 zu 12.362 Punkte) in den Handelstag und konnte diese Kurslücke im weiteren Handelsverlauf verteidigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses Phänomen unterstreiche die jüngsten Stabilisierungstendenzen, zumal das Aktienbarometer auch die jüngsten Hochs bei 12.428/440 Punkten aus dem Spiel genommen habe. Aus Sicht des Stundencharts liege damit eine kurzfristige Bodenbildung vor, welche nun ein Anschlusspotenzial von rund 300 Punkten bereithalte. Diese Weichenstellung wecke also Hoffnungen, dass die deutschen Standardwerte perspektivisch wieder Kurs auf die 200-Tage-Linie (akt. bei 12.780 Punkten) nehmen würden. Auf dem Weg zur genannten langfristigen Durchschnittslinie definiere die ehemalige Aufwärtstrendlinie seit Anfang 2016 (akt. bei 12.618 Punkten) ein wichtiges Etappenziel. Begünstigt werde ein weitergehender Erholungsimpuls durch das aktuelle Sentiment. Gemäß der jüngsten Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sei der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern, trotz der beschriebenen Stabilisierung, auf unter 28% weiter leicht gefallen. (06.07.2018/ac/a/m)