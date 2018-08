Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es war zu befürchten: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am vergangenen Freitag seinen Juni-Juli-Aufwärtstrend nicht mehr behaupten, und der zuvor lange erwartete frische Impuls war damit da, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Selbstredend ein negativer! In der anschließenden Verkaufswelle um annähernd 200 Punkte się der deutsche Blue-Chip-Index auf den niedrigsten Stand seit dem 4. Juli zurückgefallen. Wie erwartet dürfte in der neuen Woche bereits eine weitere, ungleich wichtigere Aufwärtstrendgerade auf dem Prüfstand stehen. Diese gehe immerhin vom 2018er-Tief aus und verlaufe zurzeit leicht oberhalb der 12.300er-Marke. Unglücklicherweise würden auch keine Fibonacci-Retracements der im Juni begonnenen Aufwärtswelle mehr als Unterstützung dienen, denn die 61,8-Prozent-Marke sei gegen Ende des Handels leicht unterschritten worden. Die vom Jahrestief ausgehende Aufwärtsbewegung sei aus Fibonacci-Sicht ohnehin bereits Ende Juni beendet worden.



Zoome man daher angesichts des intakten kurzfristigen MACD-Verkaufssignals einmal auf das "große" Bild. Höchste Aufmerksamkeit gebühre dem neunjährigen Basis-Aufwärtstrend, welcher inzwischen die 12.000er-Zone erreicht habe. Halte dieser nicht, wäre das höchst fatal und die Baisse könnte sich voll entfalten. (13.08.2018/ac/a/m)