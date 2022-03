Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach den Zugewinnen im bisherigen Wochenverlauf ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern ins Stocken geraten. Charttechnisch führt dieses Verhaltensmuster zu äußerst spannenden Entwicklungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bei einem deutlich geringeren Handelsvolumen sei das Aktienbarometer innerhalb der Handelsspanne des Vortages verblieben, sodass unter dem Strich ein sog. "inside day" entstehe. Dieses Chartmuster könnten Anleger prozyklisch im Ausbruchsfall interpretieren, besonders wenn es an so entscheidenden Barrieren auftrete wie derzeit. Ein Anstieg über den Kreuzwiderstand aus dem Anfang Januar etablierten Korrekturtrend (akt. bei 14.755 Punkten) und dem Tief vom Oktober 2021 (14.819 Punkte) würde den beschriebenen Innenstab nach oben auflösen und damit den Startschuss für eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtsimpulses liefern. Andererseits vollziehe der DAX derzeit eine Gratwanderung, denn ein erneutes Abgleiten unter die alten Hochs bei 14.569/14.553/14.539 Punkten gelte es unbedingt zu verhindern. Die letzten beiden Tagestiefs (14.554/14.556 Punkte) würden die Bedeutung dieser Bastion zusätzlich untermauern, zumal ein Rebreak mit der "bearishen" Auflösung des gestern ausgeprägten "inside days" einhergehen würde. Letzteres erhöhe wiederum das Risiko eines Auslaufens der Erholungsrally seit dem Tief vom 7. März spürbar. (31.03.2022/ac/a/m)

