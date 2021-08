Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem erfolgreichen Test der alten Ausbruchsmarken bei 15.803/15.811/15.808 Punkten am Vortag konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern bei unterdurchschnittlichen Umsätzen Zugewinne verbuchen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese würden heute Morgen allerdings zu verpuffen drohen, sodass die deutschen Standardwerte ihr Allzeithoch vom vergangenen Freitag bei 16.030 Punkten kurzfristig aus den Augen verlieren dürften. Vielmehr sollten Anleger einen erneuten Stresstest der Schlüsselmarke von 15.800 Punkten einkalkulieren. Ein Rebreak dieses Levels liefere den Bären ein handfestes Argument für eine ernstzunehmende DAX-Korrektur. In diesem Kontext hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die derzeit abnehmende Marktbreite als mögliche Achillesferse aufmerksam im Blick. Bei der Analyse der grundsätzlichen Marktverfassung falle zudem die in den letzten Tagen spürbar angezogene Anzahl neuer Hochs und Tiefs in den USA ins Auge, wobei letztere die Zahl neuer Jahreshochs dabei sogar überstiegen habe. Wenn die beiden Extrempole gleichzeitig hohe Werte erreichen würden, dann spiegele sich darin eine gewisse Zerrissenheit des Marktes wider. Diese Konstellation sei eine von insgesamt fünf Bedingungen für ein sog. "Hindenburg-Omen". Unter der Marktoberfläche braue sich also etwas zusammen (19.08.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >