Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf den "inside day" von vorgestern folgte gestern beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein sog. Außenstab, d. h. das Tief des gestrigen Handelstags lag niedriger, das Hoch aber gleichzeitig höher als die Pendants des Vortages, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



An diesen beiden Kursmustern könnten Investoren festmachen, dass die psychologische Komponente aktuell stärker ins Gewicht falle als in "normalen" Marktphasen. In diesem Umfeld helfe die charttechnische Betrachtung, um den Faktor "Angst und Gier" im Zaum zu halten und klare Orientierungshilfen herauszuarbeiten. Als solche würden die Analysten z. B. die Kombination aus dem Aufwärtstrend seit Ende Dezember sowie der 50-Tage-Linie (akt. bei 11.928/11.869 Punkten) definieren. Den dritten Tag in Folge habe das Aktienbarometer diese Bastion getestet und erfolgreich verteidigt. Besonders die markante Lunte der gestrigen Tageskerze liefere einen Hinweis in Richtung "Verteidigen" der angeführten Haltezone. Auf der Oberseite begünstige ein Anstieg über das jüngste Tageshoch bei 12.100 Punkten einen Aufwärtsimpuls in Richtung des seit Januar vergangenen Jahres bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 12.229 Punkten), zumal der Optimismus der letzten Woche verflogen sei. Die aktuelle AAII-Umfrage weise sogar einen Anstieg um 16%-Punkte der Bären auf insgesamt 39% aus. (16.05.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >