Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Anschlussverkäufe blieben gestern aus, vielmehr feierte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern ein starkes Comeback - inklusive einer Rückeroberung des Tiefs vom 21. April bei 15.072 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch müssten Anleger in den nächsten Wochen mit einer erhöhten Volatilität rechnen. Neben den bekannten saisonalen Argumenten liefere die Average True Range (ATR) ein wichtiges Indiz für diese These. So müsse aufgrund der Bodenbildung bzw. des Abwärtstrendbruchs im Verlauf des Volatilitätsindikators mit größeren Ausschlägen gerechnet werden. Zur Vorsicht mahne auch weiterhin die aktuelle Stimmungslage. Zwar weise die Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) nicht mehr die Extremwerte von April aus, doch mit 44,3% liege der Bullenanteil deutlich über bzw. der Prozentsatz der Bären bei den US-Privatanlegern mit 23,1% deutlich unter dem langjährigen Mittelwert. Die Kombination aus dem Verlaufstief von vorgestern (14.845 Punkte) und dem alten Allzeithoch von Mitte März (14.804 Punkte) stecke in diesem Kontext beim DAX eine Schlüsselunterstützung ab. In den nächsten Tagen werde dieser Rückzugsbereich durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 14.784 Punkten) noch zusätzlich verstärkt. (06.05.2021/ac/a/m)

