Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den "doppelten Durchschnitt" - sprich die Kombination aus der 50- und der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.550/12.206 Punkten) - hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuletzt als Sprungbrett nutzen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die kurzfristigere Glättungslinie habe sich dabei auch in den letzten Handelstagen als Unterstützung erwiesen. In der Konsequenz entstünden hier wichtige Unterstützungen. Andererseits würden die jüngsten Hochpunkte bei rund 12.800 Punkten ins Auge fallen. Hier habe die Marktteilnehmer in den letzten Tagen mehrfach der Mut verlassen. Ein Sprung über diese Hürde sei deshalb nötig, um den deutschen Standardwerten neues Leben einzuhauchen. Das Hoch von Anfang Juni bei 12.913 Punkten bzw. der alte Erholungstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 12.999 Punkten) würden im Erfolgsfall die nächsten Anlaufziele definieren. Die beiden genannten Chartmarken würden bestens mit der am 24. Juli gerissenen Abwärtskurslücke (12.936 zu 13.073 Punkte) harmonieren. Bei einem Schließen dieses Gaps wäre auch die Gefahreiner etwas windschiefen Schulter-Kopf-Schulter-Formation gebannt, die derzeit von einigen Technikern diskutiert werde. (11.08.2020/ac/a/m)

