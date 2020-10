Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die zaghafte Erholung vom vergangenen Freitag ist beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn verpufft, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Aussage sei sogar nicht scharf genug, denn das gestrige Abwärtsgap bei 12.515/12.405 Punkten sorge für einen weiteren Warnschuss vor den Bug der Bullen. Damit stehe nun die Haltezone aus den Tiefs vom 25. September und 30. Juli bei 12.342/12.254 Punkten zur Disposition. Zusammen mit der 200-Wochen-Linie sowie dem Pendant der letzten 200 Tage (akt. bei 12.243/12.133 Punkten) entstehe hier eine charttechnisch extrem bedeutsame Kumulationszone. Schließlich würde ein Bruch dieser Bastion die Schiebezone seit Mitte Juni in eine Topbildung umschlagen lassen. Aus deren Höhe würde sich ein rechnerisches Abschlagspotenzial von gut 1.200 Punkten ergeben. Mit anderen Worten: Eine negative Weichenstellung aktiviere ein Kursziel von rund 11.000 Punkten auf der Unterseite. Per Saldo gehe es für den DAX darum, die beschriebene Bastion bei 12.200 Punkten unbedingt zu verteidigen. Die diskutierte Topbildungsgefahr wäre aber erst dann abgemildert, wenn die deutschen Standardwerte die o. g. Kurslücke schließen könnten. (27.10.2020/ac/a/m)

