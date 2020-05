Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wenn es noch eines weiteren Beweises für die Bedeutung der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Schlüsselzone bei 10.300 Punkten bedarf, der Point & Figure-Chart der deutschen Standardwerte liefert ihn, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Kombination aus dem 38,2%-Retracement des Abwärtsimpulses von Februar/März (10.372 Punkte), dem 2018er-Tief (10.279 Punkte) und den Tiefs von Mitte April bei rund 10.250 Punkten lasse hier die entscheidende Kumulationszone entstehen. Abgerundet werde die diskutierte Bastion durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 10.248 Punkten) sowie die horizontale Unterstützung auf P&F-Basis. Bei einem Bruch der skizzierten Schlüsselzone entstehe also in der Point & Figure-Chartdarstellungsform ein neues Ausstiegssignal, während im eigentlichen Chartverlauf eine Topformation vervollständigt wäre. Vor diesem Hintergrund sei es enorm wichtig gewesen, dass der DAX die gestrige Belastungsprobe bestanden habe und auf Schlusskursbasis die Kernunterstützung bei 10.300 Punkten habe verteidigen können. Nach einer schwachen Handelswoche stünden die Zeichen zum Wochenausklang deshalb auf Erholung. Damit würden die Chancen steigen, dass die deutschen "blue chips" den entscheidenden Taktgeber auch per Wochenschlusskurs verteidigen könnten. (15.05.2020/ac/a/m)

