Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nichts Neues: bei einer mit dem Dienstag vergleichbaren Handelsspanne von 0,9%, die allerdings leicht nach unten gerichtet war, blieben frische Impulse aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese aber würden immer näher rücken, wenn man sich den Indexchart auf Stundenbasis ansehe. So verlaufe ein entscheidender Abwärtstrend inzwischen um 12.805 Punkte, der seit Ende Juni gültige Aufwärtstrend dagegen bereits um 12.575 Zähler. Von letzterem sei das Börsenbarometer gar nicht mehr soweit entfernt, so dass man insbesondere auf diesen aufpassen sollte. Gemäß MACD-Indikator und Saisonalität sei ein negativer Trendbruch deutlich wahrscheinlicher. Die horizontale Intraday-Zone um12.469/12.493 Zähler könnte dann zwar durchaus stabilisierend wirken. Wahrscheinlicher aber wäre ein Test des vom 2018er-Tief ausgehenden und im 12.300er-Bereich verlaufenden Aufwärtstrends. Drehe der Markt überraschender Weise doch stärker nach oben und überwindet die 200-Tage-Linie bei derzeit 12.755 Punkten und den angesprochenen Abwärtstrend, gelte es die mittelfristige, im 13.000er-Bereich verlaufende Abwärtstrendgerade zu überwinden. Das weitere Potenzial läge dann bei zunächst etwa 200 Punkten. (09.08.2018/ac/a/m)