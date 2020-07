Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einer Aufwärtslücke zur 12.800er-Marke startete der gestrige DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Handel und am frühen Nachmittag war es dann soweit: mit einem weiteren Aufwärts-Move wurde ein entscheidender Widerstand, das Vier-Monats-Hoch bei 12.913 Zählern vom 8. Juni überwunden, wie man im Kerzenchart auf Stundenbasis erkennen kann, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Index sei im weiteren Handelsverlauf bis nahe an die 13.000er-Marke herangelaufen, die seit dem 25. Februar nicht mehr habe überwunden werden können. Einen Tag davor sei die breite Notierungslücke bei 13.236/13.500 Punkten aufgerissen, was dann das nächste Ziel für den Index wäre. Das untere Ende des gestern aufgerissenen Gaps um 12.700 Punkte stelle die erste auffällige Unterstützung dar. Wesentlich auffälliger sei im Kerzenchart auf Stundenbasis der Bereich um 12.640/12.650 Zähler als Stabilisator auszumachen. Dort würden der am Monatsbeginn startende Aufwärtstrend sowie der 90-Stunden-Durchschnitt verlaufen. Eine qualitativ noch wertvollere Unterstützung sei um 12.415/12.450 Punkte auszumachen. Auf dem Niveau würden sich das Zwei-Wochen-Tief, die 200-Stunden-Linie und die Verbindungslinie der Tiefs vom 25. Juni und 1. Juli befinden. (16.07.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >