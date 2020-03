Am deutschen Gesamtmarkt seien gestern 29 neue Hoch und 121 neue Tiefs markiert worden. Bemerkenswert sei der Rückgang beim VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) auf nun 54,07. Am 16. März sei noch ein Rekordwert bei 93,30 erreicht worden. Zuletzt hätten die zusätzlichen Konjunkturhilfen der FED als Beruhigungspille gewirkt. Mittlerweile habe sich auch die US-Regierung auf ein Hilfspaket zur Eindämmung der von Corona verursachten, wirtschaftlichen Folgen geeinigt.



Von Bundesfinanzminister Scholz sei laut Insidern zu hören gewesen, dass über ein Maßnahmenpaket zur Ankurbelung der Konjunktur nachgedacht würde. Diese Überlegungen befänden sich in einem frühen Stadium, habe es geheißen. Von der EZB (Kazimir) sei zu hören gewesen, dass Käufe von ETFs nicht ausgeschlossen würden, es gäbe aber noch keine Entscheidung. Die Liste von Unternehmen, welche Beihilfen beantragt hätten oder dies tun wollten, werde indes länger. Dies sei unter anderen bei LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF), Nanogate (ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC, Ticker-Symbol: N7G), Vapiano (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO), Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) und Condor der Fall. Der DAX werde heute freundlich in den Handel starten.



Das technische Bild des deutschen Leitindex habe sich zuletzt mittels einer technischen Erholungsbewegung deutlich aufgehellt. Im Zuge dessen seien gestern die langfristigen Strukturmarken bei 9.225 (576-Wochen-Fractal-Average) und 9.274 (untere Begrenzung eines auf das Jahr 2011 zurückgehenden Regressionskanals) überwunden worden. Für eine höhere Prognosegüte sollte der Ausbruch jedoch von mindestens einem Wochenschlusskurs bestätigt werden. Auf Basis der Eröffnungsindikation werde der DAX heute wohl die Widerstandsmarke bei 9.685 Zählern ebenfalls hinter sich lassen. Die nächsten Widerstände würden sich dann bei 9.925, 9.985 und 10.018 finden. Support gehe von den Marken bei 9.685, 9.550 und insbesondere vom Cluster bei 9.501/9.506/9.513 Zählern aus. Insgesamt sollte bei der Beurteilung des deutschen Leitindex aber nicht übersehen werden, dass noch immer bei 19 Titeln die 50- unter der 200-Tagelinie notiere. (25.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern mit deutlichen Kursaufschlägen in den Handel und war in der Lage diese im weiteren Verlauf auszubauen, berichten die Analysten der Helaba.Damit seien einerseits die nachbörslichen Kursgewinne an den US-Börsen im Zuge des angekündigten FED-Ankaufprogramms und andererseits die positiven Vorgaben der asiatischen Märkte nachvollzogen worden. Ein Short-Squeeze habe den Aufwärtsimpuls zusätzlich beschleunigt. Letztendlich habe ein Kursplus in Höhe von 10,98 Prozent (+959,42 Punkte) auf 9.700,57 Zähler verbuchen können. Das Tageshoch habe dem Schlusskurs entsprochen, wodurch ein sogenanntes "closing tail" geformt worden sei. Unter den Einzelwerten hätten die Papiere von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) (+27,28 Prozent) und Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) (+20,17 Prozent) herausgeragt.