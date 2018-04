Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX geriet gestern zunächst deutlich unter Druck und verließ die bärische Flagge nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEin Test des Vorwochenhochs und damit des Widerstandsbereichs bei 12.150 bis 12.180 werde heute möglich, ein Scheitern an diesem Bereich wäre zu favorisieren. Da sich das übergeordnete Chartbild noch nicht wesentlich verbessert habe, bleibe die Variante eines erneuten Abkippens unter 11.900 und des anschließenden Rutsches bis 11.600 und 11.430 bis 11.480 noch vertretbar. Allerdings würden die Chancen der Bären mit jedem Tag sinken, an dem ein Abverkauf ausbleibe. Gelinge auf der anderen Seite eine nachhaltige Rückkehr über 12.200, eröffne sich weiteres Erholungspotenzial bis 12.285 und 12.320 bis 12.350 bzw. 12.455. Das Überraschungsmoment liege also auf Seiten der Bullen. (05.04.2018/ac/a/m)