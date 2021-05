Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im März über das damalige Rekordhoch bei 14.169 Punkten aus und zog in zwei geradlinigen Kaufwellen bis15.311 Punkte an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Dieses Hoch sei nach einer kurzen Konsolidierung Mitte April ebenfalls gebrochen und das Rekordhoch auf 15.501 Punkte geschraubt worden. Allerdings sei der Index direkt im Anschluss wieder unter die vorherige Rekordmarke und eine steile Aufwärtstrendlinie eingebrochen und habe in der vergangenen Woche an das vorherige Zwischentief bei 15.071 Punkten zurückgesetzt. Damit drohe jetzt eine kurzfristige Schulter-Kopf-Schulter-Formation aktiviert zu werden, der weitere Abgaben folgen dürften.



Ausblick: Der DAX stehe aktuell auf des Messers Schneide. Eine weitere Abwärtsbewegung könnte bereits eine deutliche Korrektur nach sich ziehen. Die Short-Szenarien: Breche der Index also unter die Supportmarke bei 15.071 Punkten ein, wäre ein Abverkauf zu erwarten, der zunächst bis 14.930 Punkte und darunter bis an die markante Unterstützung bei 14.804 Punkte reichen dürfte. An dieser Stelle wäre mit einer deutlichen Erholung in Richtung 15.071-Punkte-Marke zu rechnen, ehe sich der kurzfristige Abwärtstrend bei einem Bruch von 14.804 Punkten bis 14-600 Punkte und schließlich 14.169 Punkte fortsetzen könnte. Die Long-Szenarien: Könne die 15.071-Punkte-Marke dagegen auch weiterhin gegen die starken Bärenverteidigt werden, dürfte ein Ausbruch über 15.311 Punkte zu einem weiteren Angriff auf das aktuelle Rekordhoch bei 15.501 Punkten führen. Hier wäre mit einer weiteren Korrektur zu rechnen. Sollte der DAX dagegen auch über diese Hürde ansteigen, wäre eine Ausweitung der Rally bis 15.700 Punkte zu erwarten. (03.05.2021/ac/a/m)

