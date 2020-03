Die angespannte Lage durch die Corona-Pandemie und die weltweiten Konjunktursorgen würden an den Börsen bisher eine nachhaltige Erholung verhindern. Die führenden Protagonisten und Entscheidungsträger rund um den Globus dürften aber weiter alles versuchen, die Ausbreitung des Virus und die Auswirkungen der Krise einzudämmen.



Nachdem Bayern als Reaktion auf eine Sorglosigkeit vieler Menschen in der Corona-Krise als erstes Bundesland weitreichende Ausgangsbeschränkungen angekündigt habe, würden weitere Bundesländer nachziehen. Ob es zu einer bundesweiten Ausgangssperre kommen werde, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, werde vermutlich am Wochenende entschieden.



Auch "Der Aktionär" ruft auf, soziale Kontakte möglichst zu meiden, um die Verbreitung des Virus maximal zu verlangsamen. (20.03.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag der Erholungstendenz an den europäischen und asiatischen Börsen bisher nicht so richtig angeschlossen, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Der Stabilisierungsversuch bei DAX und Co werde auf eine harte Probe gestellt. Die Verunsicherung bleibe groß.