Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit überraschend deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche, berichten die Analysten der Helaba.Das Angstbarometer, der VDAX ( ISIN DE000A0DMX99 WKN A0DMX9 ), sei gestern auf 43,76 nach 47,30 am Freitag zurückgegangen. Damit hat sich der Vola-Index seit dem am 16. März markierten Hoch mehr als halbiert. An anderer Stelle würden weiterhin die Negativmeldungen überwiegen. Beispielsweise habe BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) bekannt gegeben, dass die Autoproduktion in Europa und den USA wegen der Coronakrise fast zwei Wochen länger als bisher geplant unterbrochen werden solle. Aus dem Online-Handel sei bekannt geworden, dass der Umsatz im März binnen Jahresfrist um 18 Prozent zurückgegangen sei. Bezogen auf den Gesamtmarkt, hätten gestern 690 Gewinnern 135 Verlierer gegenübergestanden. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang sei, dass mehr neue Lows (42) als neue Highs (38) markiert worden seien.Während der letzten Tage habe sich der DAX innerhalb einer Konsolidierungsphase bewegt. Insgesamt hätten deutlich mehr Aspekte für einen Ausbruch aus der Range auf der Unterseite gesprochen. Diese Erwartung habe sich nicht bestätigt - im Gegenteil. Mit einem dynamischen Momentum-Breakout sei eine Reihe von Widerständen, wie beispielsweise bei 9.596, 9.635, 9.685, 9.796 und 9.840 Zählern, überwunden worden. Für den Sprung über die Begrenzung der Ichimoku-Wolke (9.942) und einer Projektion (9.962) bedürfe es einer weiteren Bestätigung. Zunächst werde es spannend zu sehen sein, ob die Tendenz fallender Hochpunkte beendet werden könne. Dies wäre kurzfristig positiv. Eine schwer zu überwindende Hürde sei bei 10.152 Zählern zu finden. Bei dieser handle es sich um die Begrenzung des 144er Regressionskanals auf Wochenbasis. Die letzten Versuche, diese zu überwinden, seien gescheitert. Sollte ein Sprung darüber dennoch gelingen, würden die Widerstände bei 10.252, 10.272 und 10.371 in den Fokus rücken. Bemerkenswert sei jedoch, dass sich an der strukturell angeschlagenen Konstellation bei den DAX-Werten keine Änderung ergeben habe. Noch immer befänden sich alle Papiere aus dem Leitindex unterhalb des 50- und 200-Tagedurchschnitts. (07.04.2020/ac/a/m)