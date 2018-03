Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX setzte seinen am Montag begonnenen Erholungsimpuls am Dienstag fort, wenngleich der deutsche Leitindex relativ deutlich unterhalb des bei 12.259,58 Zählern erreichten Tageshochs aus dem Handel ging, so die Analysten der Helaba.CharttechnikGestern hätten die Analysten an dieser Stelle die These aufgestellt, dass der Spielraum auf der Oberseite für den DAX angesichts einer Reihe negativer Begleiterscheinungen begrenzt bleiben sollte. Mit dem bei rund 12.260 Zählern erreichten Tageshoch sei bereits ein Großteil der möglichen Wegstrecke zurückgelegt worden. Denn spätestens im Bereich von 12.340/12.360 Punkten wäre der deutsche Leitindex auf massiven Widerstand, in Form eines Clusters, getroffen. Auf die genannte Zone würden u.a. der 21er-Fractal-Moving-Average sowie mehrere Gann-Projektionen entfallen. Insofern gelte es den Blick wieder verstärkt nach unten zu richten. Bereits gestern sei die Unterstützung bei 12.185 Zählern durchbrochen worden. Heute würden wohl die Supports bei 12.092 und 12.053 Zählern ebenfalls herausgenommen. (07.03.2018/ac/a/m)