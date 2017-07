Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem Mitte Juni erzielten Rekordhoch bei 12.952 Punkten tut sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schwer, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf der Unterseite drohe nun die nächste Eskalationsstufe in Form eines Rutsches unter das ehemalige Allzeithoch vom April 2015 (12.391 Punkte) und die Tiefs von Ende Juni bzw. Anfang Juli (12.319/16 Punkte). In dem beschriebenen Fall nehme die bisher lediglich "toppishe" Tendenz konkrete Formen an, und der Abschluss einer oberen Umkehr würde die weiteren Perspektiven des Aktienindex verhageln. Das kalkulatorische Abschlagspotenzial betrage mehr als 600 Punkte und dürfte zunächst die Kombination aus der unteren Kante der im April verzeichneten Abwärtskurslücke bei 12.091 Punkten und der Parallelen (akt. bei 12.087 Punkten) zum Abwärtstrend seit Juni in die Bredouille bringen. Der MACD mahne zumindest zu einer "Habachtstellung" und drohe auf "verkaufen" zu drehen.



Ganz chancenlos seien die Bullen in der aktuellen Ausgangslage aber nicht. Gelinge es, den Rutsch unter die o. g. Marken bei rund 12.300 Punkten zu vermeiden, sei das Ziel zur Stabilisierung der Ausgangslage klar gesteckt: Ein Sprung über das Cluster aus der 38-Tage-Linie und dem angeführten Abwärtstrend seit Juni (akt. bei 12.625/597 Punkten) würde eine Flaggenformation "bullish" auflösen und den Blick auf neue Rekordstände lenken. (20.07.2017/ac/a/m)