Paris (www.aktiencheck.de) - Die zweite DAX-Rallystufe von 15.012 ist weit gekommen und erreichte das 100% measuring Ziel bei 15.467, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Heute früh lege der DAX noch was drauf und erreiche vorbörslich die Kanaloberkante und sei nahe der Tageskerzenchart-"Wolkenunterkante" 15.539. Der Trend sei alt! Es müsse zum SHOWDOWN an der "Wolkenunterkante" bei 15.539 kommen. Der VDAX sei pünktlich zum kleinen Verfallstermin von der oberen Begrenzung 25% auf seinen unteren Schwellwert 17% eingebrochen. BULLISCH: Dringe der DAX in die Tageswolke oberhalb von 15.539 ein, so wäre Platz für Anstiege bis 15.678 (Pivot R3), 15.695 (horizontal) sowie 15.716 (inv SKS Kursziel). (15.10.2021/ac/a/m)



