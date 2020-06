Ausblick: Noch hätten die Käufer den DAX vor einem nachhaltigen Verkaufssignal bewahrt. Dennoch gelte es jetzt, etliche starke Widerstände auf dem Weg nach Norden aus dem Weg zu räumen.



Die Long-Szenarien: Zunächst müsste der DAX über die Hürde bei 12.550 Punkten ansteigen, um die Möglichkeit zu haben, den zweiten Angriff auf die Hürde bei 12.886 Punkten zu vollziehen. An dieser Stelle könnte die Verkäuferseite allerdings erneut zuschlagen. Gelinge dagegen ein dynamischer Ausbruch über die Marke, könnte die Rally der letzten Tage bis 13.200 Punkte führen.



Die Short-Szenarien: In der jetzigen Situation wäre schon ein Rückfall unter die 12.207 Punkte-Marke problematisch und könnte einen Abverkauf bis 11.813 Punkte auslösen. Sollte die Käuferseite dort nicht aktiv werden und eine deutliche Aufwärtsbewegung starten können, wäre bereits ein Einbruch an das Zwischentief bei 11.597 Punkten und die zentrale Unterstützung bei 11.266 Punkten zu erwarten. (22.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Ende Mai vollzogen die Bullen den Ausbruch über den Widerstand bei 11.266 Punkten und trieben den DAX in den folgenden Tagen in einer massiven Aufwärtsbewegung bis an den Widerstand bei 12´886 Punkten an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Marke habe allerdings trotz mehrerer Ausbruchsversuche nicht überschritten werden können. So hätten die Kurse in der Folge angefangen zu bröckeln und der Index sei unter die Haltemarke bei 12.207 Punkten zurückgefallen. Damit habe sich der Abverkauf beschleunigt und zu einem Angriff auf den Support bei 11.813 Punkten geführt. Dieser sei sogar vorübergehend unterschritten worden. Allerdings schien dieser Einbruch zu einem Weckruf für die Käufer zu werden, die den Wert in den folgenden Tagen wieder über die 12.207 Punkte-Marke antrieben, so die UBS-Analysten.